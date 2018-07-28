Жителям столицы запретили купаться на пляжах во время грозовой погоды

К общим рекомендациям добавлена информация о возможностях оказаться на больничной койке из-за игнорирование правил поведения на воде в штормовую погоду. Вода, как известно, является отличным проводником тока, а во время плавания площадь соприкосновения тела с ней максимальная. Кроме того, удар молнии распространяется по водоемам в радиусе 100 метров, и попадание в зону поражения опасно для жизни.

Не стоит забывать и про влажный и мокрый песок, который тоже является хорошим проводником тока. Длина молнии может превышать 30 км, ее напряжение составляет от 100 тыс. вольт, а температура может достигать 30 тысяч градусов по Цельсию. Удар такой мощности парализует нервную систему человека и его внутренние органы в считанные секунды, шансы выжить после удара молнии минимальны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на столичных пляжах по-прежнему не рекомендуют купаться.