12:57 26.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Всего за день в Киеве выпала трехмесячная норма осадков

В украинской столице за минувшие сутки за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

Всего за день в Киеве выпала трехмесячная норма осадков

По словам главы ведомства, с таким аномальным количеством осадков не смогли справится дренажные системы. Также Ткачук предупредил, что сегодня ожидается ухудшение погодных условий и продолжение дождя.

Чиновник утверждает, что всю ночь спасатели выполняли работы по расчистке упавших деревьев и откачке воды. Так, непогода принесла проблемы в Соломенский, Шевченковский, Святошинский районы столицы. На данный момент ситуация полностью под контролем, продолжаются ремонтные работы на пересечении ул. Кирилловской и ул. Телиги, полностью откачана вода на Дорогожичах.

Столичные власти также сообщили, что трамваи и троллейбусы снова начали курсировать по ряду улиц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве прошел сильнейший ливень, затопило здание Соломенского суда. Сильный ветер также повалил на дороги деревья. 


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