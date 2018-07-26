Всего за день в Киеве выпала трехмесячная норма осадков

По словам главы ведомства, с таким аномальным количеством осадков не смогли справится дренажные системы. Также Ткачук предупредил, что сегодня ожидается ухудшение погодных условий и продолжение дождя.

Чиновник утверждает, что всю ночь спасатели выполняли работы по расчистке упавших деревьев и откачке воды. Так, непогода принесла проблемы в Соломенский, Шевченковский, Святошинский районы столицы. На данный момент ситуация полностью под контролем, продолжаются ремонтные работы на пересечении ул. Кирилловской и ул. Телиги, полностью откачана вода на Дорогожичах.

Столичные власти также сообщили, что трамваи и троллейбусы снова начали курсировать по ряду улиц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве прошел сильнейший ливень, затопило здание Соломенского суда. Сильный ветер также повалил на дороги деревья.