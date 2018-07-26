В Киеве могут прекратить продажу спиртного по ночам

Решение приняли на заседании постоянной комиссии Киевской городской рады по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики, передает пресс-служба Киеврады.

Ограничить продажу алкоголя намерены в связи с тем, что в Украине ежегодно из-за алкоголизма и пьянства умирают более 40 тысяч человек.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство экономического развития и торговли Украины несмотря на ежемесячное подорожание табачных и алкогольных изделий, намерено вновь повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков. Об этом говорится в тексте документа, который разработало министерство. Такое повышение обусловлено подорожанием компонентов производства, а именно подорожанием спирта, тары, комплектующих.