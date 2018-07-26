Трамваи и троллейбусы в Киеве возобновили движение по графику

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Согласно недавно полученным сведениям, оперативное положение № 4 снято с трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Речь идет о маршрутах, которые проходят по ул. Щусева, ул. Грекова, ул. Святошинской, ул. Индустриальной, просп. Победы, ул. Автозаводской, в районе станций метро "Шулявская" и "Берестейская", а также на Борщаговской линии скоростного трамвая - ул. Борщаговской, ул. Жилянской и ул. Старовокзальной.

При этом, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций подчеркнул, что всю ночь спасательные бригады выполняли работы по расчистке упавших деревьев и откачке воды. Вместе с тем он добавил, что в данное время ситуация находится под контролем, далее в плановом порядке будут выполняться работы по расчистке деревьев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на украинскую столицу обрушился мощный ливень, в результате которого улицы города превратились в реки.