Движение по мосту на пересечении Кирилловской и Телиги в Киеве восстановлено

Как сообщает в четверг, 26 июля, об этом во время брифинга сообщил генеральный директор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев. По его словам, по состоянию на час дня движение транспорта по путепроводу возобновлено.

Вместе с тем в Киевской городской государственной администрации напомнили, что 25 июля из-за сильного ливня произошла размывка опор путепровода, подъезд к которому был временно перекрыт для проведения ремонтных работ. Выездная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила временно закрыть движение по указанному участку.

Напомним как сообщал УРА-Информ, непогода 25 июля повредила столичный путепровод. Инцидент произошел в Подольском районе столицы. В результате происшествия остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.