13:16 26.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100199885:Polishuk

Движение по мосту на пересечении Кирилловской и Телиги в Киеве восстановлено

Движение транспорта по автомобильному путепроводу на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги в Киеве, перекрытое накануне вечером, полностью восстановлено.

Движение по мосту на пересечении Кирилловской и Телиги в Киеве восстановлено

Как сообщает в четверг, 26 июля, об этом во время брифинга сообщил генеральный директор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев. По его словам, по состоянию на час дня движение транспорта по путепроводу возобновлено.

Вместе с тем в Киевской городской государственной администрации напомнили, что 25 июля из-за сильного ливня произошла размывка опор путепровода, подъезд к которому был временно перекрыт для проведения ремонтных работ. Выездная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила временно закрыть движение по указанному участку.

Напомним как сообщал УРА-Информ, непогода 25 июля повредила столичный путепровод. Инцидент произошел в Подольском районе столицы. В результате происшествия остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.


Поделиться
Читайте также:
 
В сентябре вода для украинцев может подорожать В Житомирской области произошла авария со смертельным исходом - ФОТО Каждый второй автомобиль патрульной полиции был поврежден в ДТП Макаревич считает, что Россия украла Крым у Украины - ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив