В Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мосту 21-22 июля

В украинской столице, 21-22 июля, на Южном мостовом переходе киевские власти частично ограничат движение транспорта.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной
Как отмечается, из-за ремонтных работ асфальтобетонного покрытия на Южном мостовом переходе, с 20:00 21 июля по 11:00 22, будет частично ограничено движение транспорта. В частности, в первой полосе движения в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
В связи с этим Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине на сегодняшний день 95% автотрасс находятся в непригодном состоянии. На данный момент самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в Черкасской, Донецкой, Николаевской и Луганской областях.