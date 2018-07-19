19:13 19.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ограничат движение по проспекту Правды

19 июля с 23:00 в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Правды на участке от улицы Маршала Гречко до улицы Газопроводной.

В Киеве ограничат движение по проспекту Правды

Как сообщает "Киевавтодор" на своей странице в Facebook, это связано с началом работ по капитальному ремонту проспекта Правды.

Движение будет ограничиваться в местах выполнения работ.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал "УРА-Информ", движение транспорта по Южному мосту будет ограничено до 7 августа.


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