В Киеве ограничат движение по проспекту Правды

19 июля с 23:00 в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Правды на участке от улицы Маршала Гречко до улицы Газопроводной.
Как сообщает "Киевавтодор" на своей странице в Facebook, это связано с началом работ по капитальному ремонту проспекта Правды.
Движение будет ограничиваться в местах выполнения работ.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал "УРА-Информ", движение транспорта по Южному мосту будет ограничено до 7 августа.