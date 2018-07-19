В Киеве ограничат движение по проспекту Правды

Как сообщает "Киевавтодор" на своей странице в Facebook, это связано с началом работ по капитальному ремонту проспекта Правды.

Движение будет ограничиваться в местах выполнения работ.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал "УРА-Информ", движение транспорта по Южному мосту будет ограничено до 7 августа.