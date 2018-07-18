15:33 18.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном аэропорту задержали сообщника боевиков "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке вылета в одну из стран Ближнего Востока сообщника боевиков так называемой "ДНР".

В столичном аэропорту задержали сообщника боевиков

Как сообщает пресс-служба СБУ, донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил "плодотворное взаимодействие" с террористами.

В ответ делец предоставлял боевикам автомобиль для перевозок и горючее. Кроме того, коммерсант ежемесячно передавал от 20 до 30 тыс. рублей одному из "депутатов" так называемой "народной рады" "ДНР" за "содействие" бизнеса.

В данное время пособнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированной Донецкой области начались сбои в работе сети Интернет. Как сообщает так называемое "минсвязи" ДНР", причиной послужило повреждение кабеля магистрального оператора телекоммуникаций на территории Российской Федерации.


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