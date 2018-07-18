В столичном аэропорту задержали сообщника боевиков "ДНР"

Как сообщает пресс-служба СБУ, донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил "плодотворное взаимодействие" с террористами.

В ответ делец предоставлял боевикам автомобиль для перевозок и горючее. Кроме того, коммерсант ежемесячно передавал от 20 до 30 тыс. рублей одному из "депутатов" так называемой "народной рады" "ДНР" за "содействие" бизнеса.

В данное время пособнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированной Донецкой области начались сбои в работе сети Интернет. Как сообщает так называемое "минсвязи" ДНР", причиной послужило повреждение кабеля магистрального оператора телекоммуникаций на территории Российской Федерации.