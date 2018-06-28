Столичный вокзал потопает в "горах" мусора – ФОТО

Соответствующими снимками делились пользователи соцсетей.

К сожалению, мусор можно заметить вдоль всей прилегающей территории.

"Столица Украины, центр (ж/д вокзал), конкретно сегодня, прямо сейчас. Такого вам не покажут на "Пятом канале" и ICTV", - комментируют фотов соцсети.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на реке Бодрог в Словакии, которая вытекает из Закарпатья, образовалась огромна пробка из мусора и бытовых отходов. Отмечается, что река Бодрог - приток Латорицы несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Следовательно, экологи предполагают, что мусор приплыл именно из Украины.