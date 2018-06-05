В Киеве 20 кадетов в форме бесплатно проскочили в метро

Об этом сообщают очевидцы в соцсети Facebook.

Они утверждают, что огласка этой позорной практики может обратить на себя внимание. Когда группа молодых людей в камуфляжной форме неправильно проходила через турникет сработала сигнализация.

Работники метрополитена не оставили вез внимания нарушение. Контроллер вызвала полицию. Пресс-секретарь киевского метрополитена Натальи Макогон возмущена тем, что полицию нужно вызвать для будущих полицейских. Как она отметила, руководство вуза уже проинформировали о массовом нарушении правил оплаты проезда, льготного прохода и пользования турникетами в подземке.

Согласно законодательству Украины, проезд в метро для курсантов необходимо компенсировать бюджетным учреждением, то есть оплата осуществляется на общих основаниях. Институт имеет возможность через свой профсоюз заказывать студенческие проездные. В сети отметились те, кто узнали студентов и не осудили их поведение.

Пользователь Facebook Алла Коваленко утверждает, что это отличные парни из второго курса. Их направили от учебного заведения на стадион "Динамо", но не выделили денег. Они пытались объяснить ситуацию контролеру и безуспешно демонстрировали документы. Девушка риторически спрашивает, как им было поступить, если денег не было, а задачу поставили. Она добавила, что подготовка у них действительно хорошая, они сильные и выносливые.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Варшаве на кольцевой развязке попали в дорожно-транспортное происшествие десять украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, возвращаясь под утро с вечеринки на реке Висла.