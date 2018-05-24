09:18 24.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном районе Святошино полностью затопило улицу – ФОТО, ВИДЕО

В Киеве сегодня утром, 24 мая, по адресу Депутатская, 5 прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщает портал Информатор.

В столичном районе Святошино полностью затопило улицу – ФОТО, ВИДЕО

Как отмечается на месте инцидента дыру просто прикрыли досками, из которой бьют потоки холодной воды.

На улицах уже образовались километровые лужи. Кстати, из ремонтников никто не приехал.

Автомобилистам рекомендуем объезжать затопленный участок. Качество дорожного покрытия там оставляет желать лучшего, а уровень воды постепенно поднимается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на улице Соломенской, прорвало трубу холодного водоснабжения, из-за чего образовался большой фонтан воды. Как отмечается, в результате прорыва из-под земли начал бить пятиметровый фонтан воды.


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