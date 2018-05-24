В Киеве на Крещатике официально открыли "футбольный городок" - ФОТО

Тут же состоялась официальная церемония внесения кубков Лиги чемпионов УЕФА, которые сейчас находятся в городе. Открывая городок городской голова Виталий Кличко попросил у киевлян прощения за временные неудобства в связи с перекрытием главной улице столицы и пояснил, что это связано с тем, таковы требования УЕФА.

При этом Кличко выразил убеждение, что "каждый, кто придет в городок, будет чувствовать атмосферу игры". Он также заверил, что киевская власть сделала все, чтобы каждый приезжий чувствовал себя комфортно и напомнил, что десять тысяч полицейских сейчас обеспечивают правопорядок в нашем городе. Большое количество волонтеров.

Мы сделали все для того, чтобы каждый, кто приедет в наш город, чувствовал себя комфортно. И чтобы все киевляне чувствовали праздник, - сказал Кличко.В свою очередь пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что в центре столицы с 24 по 27 мая будет проходить "Фестиваль чемпионов". Доступ на территорию будет бесплатный, - заверили в КГГА.

Напомним, 24 и 26 мая в Киеве пройдут финалы Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 среди женщин и мужчин. Публичный просмотр финала Лиги чемпионов (мужской матч) будет проходить 26 мая на Контрактовой площади.

Как сообщал УРА-Информ, финал Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин состоится 26 мая в 21:45 на НСК "Олимпийский". В финал вышли ФК "Реал Мадрид" (Испания) и ФК "Ливерпуль" (Великобритания).

В финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в семь часов вечера на стадионе имени Валерия Лобановского. Тут встретятся ФК "Вольсбург" (Германия) и ФК "Лион" (Франция).