Столичная власть обнародовала изменения в работе общественного транспорта во время финала Лиги чемпионов

График движения расписан на 25-27 мая. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные "Киевпастранса",

начиная с восьми часов вечера 25 мая до шести часов утра 27 мая во время запрета движения транспортных средств на отдельных участках улиц, движение автобусов маршрутов №№ 5, 20, 24, 55, 69, 114, 118, 137Н и троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, 91Н, 93Н организовано с изменениями.

В ночь на 27 мая работа общественного транспорта продлена на три часа. Автобусы маршрута № 5 в направлении железнодорожного вокзала от улицы Изюмской до улицы Ямской обычной трассой, дальше - Казимира Малевича, Короленковская, Тарасовская, далее по собственному маршруту;

автобусы маршрута № 20 от жилого массива Корчеватое станции метро "Лыбидская"

автобусы маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне). Крещатик обычным маршрутом, далее - Михайловская - Большая Житомирская - Владимирская - Богдана Хмельницкого - Пирогова - бульвар Тараса Шевченко - Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный" - Петлюры - Тараса Шевченка - Леонтовича - Богдана Хмельницкого - Владимирская - Владимирский проезд - Михайловская - Крещатик, дальше по собственному маршруту;

автобусы маршрута № 55 от Дарницкой площади до Бассейной;

автобусы маршрута № 69 от Литвиненко-Вольгемут до Тарасовской;

автобусы маршрута № 114 от Милославской до Крещатик обычным маршрутом, далее - Михайловская - Большая Житомирская Владимирская - Богдана Хмельницкого - Пирогова - Тараса Шевченка - Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный" - Петлюры - Тараса Шевченка - Леонтовича - Богдана Хмельницкого - Владимирская - Владимирский проезд - Михайловская - Крещатик, дальше по собственному маршруту;

автобусы маршрута № 118 от станция метро "Черниговская" к бульвару Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

автобусы ночного маршрута № 137Н от станции метро "Харьковская" к бульвару Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).

Троллейбусы маршрута № 3 будут курсировать от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы маршрутов №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, автобусы маршрутного такси № 433 будут курсировать соответственно от Белицькой, Чернобыльской, Смелянской, аэропорта "Киев", площади Космонавтов, Жолудева к бульвару Шевченко по собственному маршруту, далее - Леонтовича - Богдана Хмельницкого - Пирогова - Тараса Шевченко, далее по своим маршрутам;

троллейбусы маршрута № 12 от станция метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";

троллейбусы маршрута № 14 от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

троллейбусы маршрута № 15 от станция метро "Выдубичи" к бульвару Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

троллейбусы маршрута № 40 по трассе: Кадетский гай - Ивана Пулюя - Федора Эрнста - Народного Ополчения - Воздухофлотский - Ивана Огиенко - Ползунова - Василия Липкивского - Льва Толстого - Жилянская - Антоновича - Ивана Федорова - Протасов Яр - Соломенская - проспект Воздухофлотский - Народного ополчения - Федора Эрнста - Ивана Пулюя - Кадетский гай;

троллейбусы ночного маршрута № 91Н от Милославской до станции метро "Лыбидская".

В ночь на 27 мая работу общественного транспорта продлена на 3 часа, организованы перевозки на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена. троллейбусных - №№ 5к, 7к, 8, 9, 12к, 14к, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 40к, 41, 50; трамвайных - №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28; автобусных обычного режима движения - №№ 17, 20к, 21, 23, 33, 33т, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 55к, 62, 69к, 72, 99, 101, 102, 104, 114а; автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537,548, 550, 586.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в связи с проведение финала Лиги чемпионов будет временно ограничено движение транспорта. Движение будет ограничено по некоторым улицам до 27 мая.