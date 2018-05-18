В столице три дня будет ограничена работа пяти станций метро

Как отмечается, в связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход для пассажиров станций: "Почтовая площадь" 18, 19 и 20 мая, "Крещатик", "Майдан Независимости", "Олимпийская" и "Дворец спорта" - 19 мая 2018 года.

Известно, что сегодня, 18 мая, Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа. Эта дата связана с годовщиной депортации крымских татар в 1944 году.

Принудительное переселение крымских татар началось 18 мая 1944 года и продолжалось до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая).

Таким образом, сегодня в центре Киева на Софийской площади вечером пройдет Вечер-реквием, посвященный Дню памяти жертв геноцида.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по всей Украине и миру, 18 мая, чтят память жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. Сегодня исполняется 74 года с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма.