Столичный автобус маршрута № 97 в четверг временно изменит маршрут

Изменение в движении связаны с проведением капитального ремонта бульвара Академика Вернадского. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию "Киевпастранса", начиная с семи часов утра и до восьми часов вечера на участке от проспекта Победы до улицы Семашко по четной стороне вносятся изменения в работу автобусов.

Также сообщается, что движение автобусов маршрута № 97 в направлении жилого массива Новобеличи организовано по трассе станция метро "Святошин" - улица Победы - улица Академика Палладина, далее по обычному маршруту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве со среды, 16 мая столичная власть временно ограничила парковки автотранспортных средств на двух улицах. Это связано с перекрытием улицы Крещатик в рамках подготовки столицы к проведению Лиги Чемпионов. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, ограничения касаются улиц Владимирской и Михайловской и будет действовать до 31 мая 2018 года.