Киеврада продлила запрет на использование пиротехники в столице

Предыдущий запрет на использование фейерверков в столице действовал до окончания Антитеррористической операции на востоке страны. Поскольку на законодательном уровне был изменен формат АТО на операцию Объединенных сил, появилась необходимость продлить мораторий на использование пиротехники во время проведения развлекательных мероприятий. Такое решение поддержали 87 депутатов.

Как сообщает пресс-служба Киеврады, цитируя словам секретаря Владимира Прокопива, фейерверки и салюты в то время, когда в стране идут боевые действия, являются абсолютно неприемлемыми.

В связи с чем запрет использования пиротехнических средств в столице продлевается на время проведения в Украине мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Мы должны уважать соотечественников, которые защищают Родину от российского агрессора, - отметил заместитель городского головы.

Наепомним, как сообщал УРА-Информ, запрет на фейерверки в Киеве был введен в 2010 году. Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк.