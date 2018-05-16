Столичная власть остановила строительство на улице Малышко

Об этом сообщил депутат Киевсовета Олесь Маляревич на своей странице в Facebook.

По словам Маляревича, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования был поддержан проект решения о расторжении договора аренды земельного участка предоставленного в 2005 и удлиненного в 2010 году.

Соответствующим проектом предлагается создать на данной территории сквер.

Уже в четверг, 17 мая, проект решения будет рассмотрен на сессии Киевсовета как неотложный. \

Уверен, что его поддержат депутаты и уже этой осенью вместе начнем создание сквера!", – написал депутат Киевсовета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство инфраструктуры Украины предлагает построить еще один международный аэропорт для Киева. Соответствующий проект "Авиационной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года" опубликован на сайте правительства. Документ должен быть утвержден правительственным распоряжением.