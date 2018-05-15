В Киевводоканале заявили о повышении тарифов на холодную воду

Сейчас 1 куб. м холодной воды для жителей столичных многоэтажек обходится в 15,49 гривны (из них - 8,28 гривны мы платим за 1 куб. м водоснабжения, 7,21 гривны - за 1 куб. м водоотвода). Примерно в июне расценки могут вырасти чуть более чем на гривну: до 16,7 грн/куб. м. Проект постановления с такой цифрой уже был одобрен Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Также, на 2019 год в Киевводоканале предлагают установить более высокий тариф для жителей многоэтажек - 22,9 гривны за куб (12,1 грн за 1 куб. м. водоснабжения и 10,8 грн за 1 куб м. водоотвода).

Среди причин - повышение стоимости электроэнергии, рост затрат на ремонты, топливо, реагенты для очистки воды, повышение рентной платы за воду и другие.

Отмечается, что на 25 мая назначено открытое обсуждение предложенных предприятием тарифов на следующий год. Кроме того, они должны быть одобрены НКРЭКУ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", если Верховная Рада примет закона об Антикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, на чем настаивали в Международном валютном фонде, можно будет договориться о поэтапном или отсрочке повышения тарифов в Украине.