21:49 27.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Подоле появится больше пространства для пешеходов - ФОТО

В Киеве на Подоле появится новая зона для пешеходов. Об этом передает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

На Подоле появится больше пространства для пешеходов - ФОТО

Отныне, будут убраны автомобильные блокираторы со стороны проезда перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. К пешеходной зоне присоединят комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии. Теперь по улице Волошской транспорт будет двигаться в противоположном направлении.

Кроме того, на улице Набережно-Крещатицкая уменьшатся количество пробок и трамвайный заторов из-за переноса левого поворота на Подол с улицы Спасской на улицу Хорива.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичная власть внесла изменения в работу общественного транспорта на время проведения полумарафона. 


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