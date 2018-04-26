В Киеве вновь побит температурный рекорд

Столбики термометров вновь побили температурный рекорд, зарегистрированный в 1956 году. Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского,

ночь на 26 апреля самая наблюдалась теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 16 градусов тепла. По данным экспертов, это на 2,3 градуса выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1956 году.

Такая температура превысила климатическую норму для этого дня на 9,3 градуса и соответствует минимальной температуре 17 июля, - сообщили в обсерватории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 11 апреля, зафиксирован новый температурный рекорд. По данным сайта Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сегодня температура воздуха в столице превысила отметку в плюс 23,8 градусов.