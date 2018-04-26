Синоптики предупреждают об усилении ветра в Киеве

Порывы могут достигать 15-18 метров на секунду. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства в случае усиления ветра рекомендует закрыть все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

В случае сильного ветра рекомендуется спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии, избегать пребывания вблизи больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-22 градусов.