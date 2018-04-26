На майские праздники в столице будет курсировать ретропоезд

Об этом стало известно из сообщения Железнодорожного информационного портала.

Как отмечается, поезд будет отправляться с первого пути станции Киев-Пассажирский, 1 и 9 мая в 13:45, а заканчиваться путешествие будет прибытием на главный вокзал столицы в 16:19.

Кроме того, поезд будет представлен пятью комфортабельными вагонами с местами для сидения и вагоном-рестораном.

Традиционно праздничный поезд поведет паровоз серии Эр 787-46, 1951 года постройки, во главе с локомотивной бригадой из депо станции Сновск, которое основано в 1873 году и является базовым по обслуживанию паровозов в Украине.

Во время путешествия киевляне смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов.

Что касается ценовой политики, то она будет не такой уж высокой - 84 гривен для взрослых и 32 гривны для детей, в вагоне второго класса - 48 гривен для взрослых и 23 гривны для детей. Также эти билеты дают право бесплатно посетить музей железнодорожного транспорта, расположенный на станции Киев-Пассажирский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания " Укрзализныця" назначила 20 дополнительных поездов к майским праздникам во всех популярных направлениях.Отмечается, что уже с сегодняшнего дня билеты уже в продаже.