В Киеве и большинстве областей Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

В среду, 25 апреля, в столице синоптики предупреждают об опасности пятого уровня. Такая же ситуация сохранится и в четверг.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем особенно в лесопарковых зонах. В случае возникновения пожара, необходимо обратится к пожарным.

Аналогичная ситуация ожидается и в большинстве областей Украины. По информации синоптиков на большей части территории Украины будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, чрезвычайный уровень пожарной опасности в столице и ряде областей Украины удерживается с начала минувшей недели.

Как сообщал УРА-Информ, с начала текущего, 2018 года количество пожаров на открытых территориях в Украине превысило шесть тысяч случаев, большинство из них пришлось на апрель.