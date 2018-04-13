На время финала Лиги Чемпионов на Крещатике будет работать фан-зона

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА на Facebook.

Отмечается, что на указанной территории будет оборудована фан-зона для зрителей финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая на стадионе НСК "Олимпийский".

Как утверждают представители КГГА, вокруг НСК будет организован пешеходный транспортный периметр.

Кроме того, в городе запустят три дополнительных автобусных маршрута, которые будут курсировать от аэропорта "Борисполь". В свою очередь конечными будут остановки у станции метро "Бориспольская", "Дворец Украина" и в парке имени Тараса Шевченко.

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