17:15 28.03.2018 | Киев | Новости
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В столице произойдет наимасштабнейшее отключение воды в истории

В нескольких районах Киева с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта 2018 года будет частичное ограничение водоснабжения. Ситуация создана в связи с отключением насосной водопроводной станции "Крутогорная".     

В столице произойдет наимасштабнейшее отключение воды в истории

Об этом сообщила пресс-служба ЧАО "АК "Киевводоканал".

Как указано в сообщении, это самое масштабное отключение жителей города от централизованного водоснабжения в истории Киева. На отключенной станции будут проводиться работы по замене аварийной запорной арматуры Д=800 мм.

Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:

Снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума (1,0-2,0 атм.) затронет:

  • Голосеевский район: район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова, Голосеевского проспекта; смежные улицы; район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.
  • Святошинский район: Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покатила, Семьи Сосниных и смежных улиц.
  • Соломенский район: жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц; жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского; жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью; группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) - полностью.

Ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

  • Голосеевский район: жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 полностью; многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц; район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;
  • Святошинский район: жилой массив Никольская Борщаговка - полностью; жилой массив Южная Борщаговка - полностью; жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц; район Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.
  • Соломенский район: район Шулявка в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.
  • Шевченковский район: весь жилой массив Нивки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в результате сильного снегопада, который продолжался несколько дней в городе, киевляне с острахом ожидают большого наводнения этой весной.


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