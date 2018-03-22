Задержан столичный координатор сети антиукраинских интернет-ресурсов

Как указано в сообщении, правоохранители установили, что житель столицы с 2015 года за материальное вознаграждение систематически размещал на страницах социальных сетей призывы к захвату государственной власти, поддержки военной агрессии против Украины. Он "привлек" к распространению антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов с "ДНР", еще несколько человек.

Во время обыска по месту жительства координатора сети сотрудники СБУ изъяли переписку с "куратором", в котором содержались конкретные задачи и информация о перечислении средств за выполненную работу.

Также правоохранители обнаружили учетные записи, из которых осуществлялось администрирование антиукраинских Интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине.

В ходе проведения следственных действий злоумышленник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задание представителя так называемой "ДНР" и получал за это денежное вознаграждение.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", в Мариуполе сотрудники Службы Безопасности Украины захватили очередную участницу организованной группировки, которая обеспечивала боевикам ДНР неправомерный захват жилого имущества гражданских лиц.