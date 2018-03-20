На Киевщине полностью затопило и замерзло село – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что частный жилой дом и прилегающую территорию затопило из-за резкого таяния снега. Также сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе вмерзло в лед. Люди не могли самостоятельно покинуть дом.

Спасатели провели эвакуацию людей из частного дома на безопасный участок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепре из-за непогоды объявлены дополнительные выходные. Городской голова Борис Филатов подписал распоряжение, согласно которому вторник и среды объявлены выходными для бюджетников. Вместе с тем школы должны перенести сроки весенних каникул на период с 20 по 26 марта.