10:59 20.03.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100189037:nastya
На Киевщине полностью затопило и замерзло село – ФОТО, ВИДЕО
Жители села Бобрица в Киево-Святошинском районе пострадали от перепадов температуры. Все подворье и улицы залито водой больше чем на метр.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что частный жилой дом и прилегающую территорию затопило из-за резкого таяния снега. Также сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе вмерзло в лед. Люди не могли самостоятельно покинуть дом.
Спасатели провели эвакуацию людей из частного дома на безопасный участок.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепре из-за непогоды объявлены дополнительные выходные. Городской голова Борис Филатов подписал распоряжение, согласно которому вторник и среды объявлены выходными для бюджетников. Вместе с тем школы должны перенести сроки весенних каникул на период с 20 по 26 марта.