10:59 20.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Киевщине полностью затопило и замерзло село – ФОТО, ВИДЕО

Жители села Бобрица в Киево-Святошинском районе пострадали от перепадов температуры. Все подворье и улицы залито водой больше чем на метр.

На Киевщине полностью затопило и замерзло село – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что частный жилой дом и прилегающую территорию затопило из-за резкого таяния снега. Также сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе вмерзло в лед. Люди не могли самостоятельно покинуть дом.

Спасатели провели эвакуацию людей из частного дома на безопасный участок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепре из-за непогоды объявлены дополнительные выходные. Городской голова Борис Филатов подписал распоряжение, согласно которому вторник и среды объявлены выходными для бюджетников. Вместе с тем школы должны перенести сроки весенних каникул на период с 20 по 26 марта.


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