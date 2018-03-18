12:39 18.03.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100188851:roman
Центр Киева полностью оцепили правоохранители - ВИДЕО
Центральные улицы столицы находятся под бдительным контролем Нацгвардии и Нацполиции. Об этом передает пресс-служба Министерства внутрненних дел.
Такие меры, по мнению главы Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, необходимы для охраны правопорядка в связи с планирующимся акциями и мероприятиями, которые гражданские активисты будут проводить по случаю проведения президентских выборов в Российской Федерации.
В помощь Нацполиции предоставлены кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации. Общее количество правоохранителей на данный момент составляет 1,5 тыс служащих.
"Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - отмечает Крищенко.
В Киеве сотрудниками полиции была установлена личность мужчины, который звонил с заявлением, что хочет "сообщить что-то важное". Задержанный накануне соврал о минировании Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.