12:39 18.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100188851:roman

Центр Киева полностью оцепили правоохранители - ВИДЕО

Центральные улицы столицы находятся под бдительным контролем Нацгвардии и Нацполиции. Об этом передает пресс-служба Министерства внутрненних дел.

Центр Киева полностью оцепили правоохранители - ВИДЕО

Такие меры, по мнению главы Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, необходимы для охраны правопорядка в связи с планирующимся акциями и мероприятиями, которые гражданские активисты будут проводить по случаю проведения президентских выборов в Российской Федерации.

В помощь Нацполиции предоставлены кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации. Общее количество правоохранителей на данный момент составляет 1,5 тыс служащих.

"Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - отмечает Крищенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на территории оккупированного Российской Федерацией Крыма открылись все избирательные участки.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине без электричества остались 134 населенных пункта В Одессе началась эвакуация сотрудников российского консульства - ФОТО Отравление Скрипаля свидетельствует о необходимости увеличения обороны региона, - Столтенберг В оккупированном Крыму открылись первые избирательные участки
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив