Центр Киева полностью оцепили правоохранители - ВИДЕО

Такие меры, по мнению главы Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, необходимы для охраны правопорядка в связи с планирующимся акциями и мероприятиями, которые гражданские активисты будут проводить по случаю проведения президентских выборов в Российской Федерации.

В помощь Нацполиции предоставлены кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации. Общее количество правоохранителей на данный момент составляет 1,5 тыс служащих.

"Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - отмечает Крищенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на территории оккупированного Российской Федерацией Крыма открылись все избирательные участки.