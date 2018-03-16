Киев – один из самых дорогих городов мира

В марте 2018 года 133 наиболее дорогих городов планеты выстроились в порядке от самого дешевого к более дорогим. За основу списка его создатели взяли столицу Соединенных Штатов Америки Нью-Йорк.

Открывает рейтинг столица Сирии Дамаск, становясь ниже всех остальных по стоимости жизни в городе. Ненамного ее обогнали Венесуэла, Казахстан и Румыния, став на 132 (Каракас), 131 (Алмата) и 130 (Бухарест) места соответственно.

В прошлом году Киев был на 130 ступени среди самых дорогих городов мира.

Кроме того, стали известны самые дорогие города в мире: лидером стал Сингапур, далее следуют Париж, Цюрих и Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней.

Указано, что главной причиной для изменений в рейтинге продолжают выступать колебания валютных курсов.

В связи с падением курса доллара, ни один из городов США не смог войти в десятку рейтинга на этот раз.

По мнению специалистов, стоимость жизни в городах зависит от их места расположения на карте мира. Для европейских городов определяющим фактором являются цены на сферу услуг, для азиатских - стоимость продуктов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в рейтинге наиболее желанных заграничных документов украинский паспорт занимает 91-ое место на сегодняшний день.