Киевский троллейбус загорелся на ходу

Во время возгорания троллейбус проезжал на территории Соломенского района на площади Космонавтов. Водитель сумел потушить возгорание в течении минуты.

Транспортное средство ходило под номером 42.

Причиной происшествия стала загоревшаяся проводка.

Согласно словам очевидцев, в салон неожиданно повалил дым. Водитель быстро и решительно отреагировал, потушив огонь в течении одной минуты. После этого он начал ожидать техническую поддержку. В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, ранее "УРА-Информ" сообщал, в Киеве троллейбус №50 в четверг, 1 марта, задел одной стороной грузовик. В результате аварии у общественного транспорта разбилось стекло возле пассажиров, но никто из людей не пострадал.