19:14 14.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевский троллейбус загорелся на ходу

В Киеве посреди маршрута в троллейбусе произошло возгорание. Огонь всполохнул в техническом отсеке транспортного средства во время движения. О ситуации сообщено в Facebook сообществом dtp.kiev.ua.

Киевский троллейбус загорелся на ходу

Во время возгорания троллейбус проезжал на территории Соломенского района на площади Космонавтов. Водитель сумел потушить возгорание в течении минуты.

Транспортное средство ходило под номером 42.

Причиной происшествия стала загоревшаяся проводка.

Согласно словам очевидцев, в салон неожиданно повалил дым. Водитель быстро и решительно отреагировал, потушив огонь в течении одной минуты. После этого он начал ожидать техническую поддержку. В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, ранее "УРА-Информ" сообщал, в Киеве троллейбус №50 в четверг, 1 марта, задел одной стороной грузовик. В результате аварии у общественного транспорта разбилось стекло возле пассажиров, но никто из людей не пострадал.


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