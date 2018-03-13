В Киеве на улице Туполева горят склады, слышны звуки взрывов - ФОТО

Тут горят складские помещения. На данный момент информации о пострадавших нет. Сейчас на месте работают более 50 пожарных, полицейские и врачи.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, информация о возгорании поступила около пяти часов вечера. Уже на месте инцидента пожарные выяснили, что огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.

Пожар начался в одноэтажном здании склада высотой в восемь метров и размером 100х100 метров. В настоящее время есть угроза распространения огня на рядом пристроенное шестиэтажное офисное здание. Слышны звуки взрывов.

Спасатели вывезли из помещения десять газовых баллонов и проводят работу по их охлаждению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 13 марта, в Николаевской области на полигоне " Широкий лан" произошел пожар. Тут полностью сгорела палатка, в которой ночевали военные. В результате инцидента один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени.