В Киеве эвакуировали автомобили, которые мешали чистить снег

Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Известно, что неправильно припаркованные автомобили эвакуировали только в центре. Уборке снега и движению транспорта по выделенным полосам мешали припаркованные авто на ул. Жилянской и Антоновича.

В ведомстве также отмечают, что неоднократно обращались к водителям с просьбой не оставлять автомобили вдоль дорог.

Осуществлять работы по перемещению автомобилей работникам спецслужб удалось только на выходных, когда интенсивность движения ниже обычного.

Перемещение автомобилей и уборки снега проводились на ул. Жилянской, Антоновича, Прорезной, Михайловской, Ярославов Вал, Пушкинской, Богдана Хмельницкого и других.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на столичном набережном шоссе образовались большие ямы, в которых полностью помещается колесо автомобиля. Отмечается, что из-за такого калапса сразу 10 машин оказались с пробитыми колесами, из них у 7 пробиты сразу по два колеса. Причиной массовых полосок являются огромные ямы на дорогах.