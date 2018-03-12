В Киеве полиция задержала замглавы Деснянской налоговой

Чиновник попался на взятке. Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, накануне было установлено, что должностное лицо получило от представителя одной из физических лиц-предпринимателей пять тысяч гривен и тысячу долларов.

За эти деньги он пообещал изменить условия налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставления соответствующей выдержки, а также выдать справку об отсутствии задолженностей по уплате налогов.

Задержали чиновника сотрудники военной прокуратуры во время получения денег.

Сейчас прокуратура готовится предъявить задержанному подозрение в совершении уголовного правонарушения по статье Получение неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством Уголовного кодекса Украины, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области в понедельник, 29 января, следователи Службы безопасности Украины задержали местного прокурора. Сегодня же задержанному объявлено о подозрении в получении взятки. Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал две тысячи долларов от жены одного из осужденных за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа.