В Киеве изменили движение троллейбусов

Сообщается, что троллейбусы № 30, 31, 37, 50 12 марта в 1:00 до 4:00 ночи временно прекратят работу. Ремонтные бригады будут проводить восстановительные работы в районе Северного моста.

Сотрудники КП "Киевпастранс" обещают провести модернизацию самих троллейбусов.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, дата окончания работ на указана.

Ранее киевские власти организовали компанию по проверки 103-ех маршрутов, большинство из них имеют нарушения. После проверки было составлено 93 акта. Среди основных нарушений были замечены отсутствие разрешительных документов, неудовлетворительное техническое и санитарное состояние, отсутствие билетно-кассовых листов, огнетушителей, отсутствие и некомплект аптечек, схемы и расписания движения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти города Киева предупредили граждан об отклонении в графике передвижения маршруток и троллейбусов из-за ухудшения погодных условий.