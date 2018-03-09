11:17 09.03.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100188178:Polishuk
В центре Киева обеспечивают порядок более 500 правоохранителей - ВИДЕО
В Киеве в пятницу, 9 марта, во время мероприятий по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко прядок будут охранять более 500 правоохранителей.
Для недопущения провокаций и предупреждения правонарушений правоохранители проводят превентивные мероприятия, вроде проверки документов, поверхностный осмотр, работают кинологи, взрывотехники и группы коммуникации. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции столицы.
Правоохранители также напомнили, что сегодня в парке Тараса Шевченко запланирован ряд акций, участие в которых, по данным организаторов, примет большое количество человек.
Вместе с тем журналисты сообщают, что сейчас правоохранители оцепили территорию парка, где должны состояться торжественные мероприятия ко дню рождения Кобзаря с участием президента Петра Порошенко.
С утра полиция не пускает людей на территорию парка. Возле места проведения мероприятия также дежурят представители Службы безопасности и Нацгвардии.
На всех входах в парк расставили металлические рамки.
Также сообщается, что возле парка собрались несколько групп людей, некоторые из них в камуфлированной форме Вооруженных сил Украины, некоторые с шевронами, в частности батальона Донбасс в черной форме. Они заявили, что собрались выразить свой протест против действий власти, но их не пропускали.
Напомним, как сообщал УРА-Иформ, сегодня в столичном парке Шевченко должна была пройти церемония возложения цветов президентом Петром Порошенко к памятнику Кобзаря. Однако, как известно, торжественные мероприятия к 204-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко сорвались, сейчас территория парка полностью оцеплена активистами.