В центре Киева обеспечивают порядок более 500 правоохранителей - ВИДЕО

Для недопущения провокаций и предупреждения правонарушений правоохранители проводят превентивные мероприятия, вроде проверки документов, поверхностный осмотр, работают кинологи, взрывотехники и группы коммуникации. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции столицы.

Правоохранители также напомнили, что сегодня в парке Тараса Шевченко запланирован ряд акций, участие в которых, по данным организаторов, примет большое количество человек.

Вместе с тем журналисты сообщают, что сейчас правоохранители оцепили территорию парка, где должны состояться торжественные мероприятия ко дню рождения Кобзаря с участием президента Петра Порошенко.

С утра полиция не пускает людей на территорию парка. Возле места проведения мероприятия также дежурят представители Службы безопасности и Нацгвардии.

На всех входах в парк расставили металлические рамки.

Также сообщается, что возле парка собрались несколько групп людей, некоторые из них в камуфлированной форме Вооруженных сил Украины, некоторые с шевронами, в частности батальона Донбасс в черной форме. Они заявили, что собрались выразить свой протест против действий власти, но их не пропускали.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, сегодня в столичном парке Шевченко должна была пройти церемония возложения цветов президентом Петром Порошенко к памятнику Кобзаря. Однако, как известно, торжественные мероприятия к 204-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко сорвались, сейчас территория парка полностью оцеплена активистами.