Полиция рассказала подробности конфликта с участием Левченко

В нем был задействован народный депутат Юрий Левченко. Столкновение произошло около гаражного кооператива на улице Половецкой. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

По данным правоохранителей, наряды полиции установили, что сотрудники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киеврады Святослав Кутняк.

Они пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители.

После этого депутаты уехали с места происшествия, - рассказали в полиции, добавив, что с заявлением об избиении к правоохранителям они не обращались. Сообщений от врачей тоже не поступало.

Сейчас на месте происшествия полиция проводит опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли , - сообщили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в пятницу утром, 9 марта, на акции протеста, которую устроили активисты против застройки, избили народного депутата Украины от "Свободы" Юрия Левченко. При этом политика избили до потери создания. Об этом сообщил депутат Киеврады Святослав Кутняк на своей страничке в Facebook.