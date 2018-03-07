Столичная прокуратура отправила в суд дело бывшего руководителя банка

Руководитель банка, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел 52 миллионами гривен банковских средств. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, во время расследования было установлено, что он, находясь в должности директора столичного филиала банка, в период с 19 мая 2010 года по 28 января 2011 год при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладело денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка.

Сейчас досудебное расследование уже завершено и обвинительный акт направлен в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении бывшему главному врачу лечебно-профилактического комплекса "Феофания", которая злоупотребляя служебным положением незаконно передала в частную собственность имущество и земельный участок детского оздоровительного лагеря "Ясный" стоимостью более 33 миллиона гривен.