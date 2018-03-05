В Киеве на голову пожилой женщине упала огромная сосулька

В результате падения инцидента пострадавшая получила серьезную травму. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Владимира Маяковского в жилом массиве Троещина. 65-летняя прохожая, на голову которой упала огромная глыба льда, получила сотрясения головного мозга и была доставлена врачами в клиническую больницу скорой помощи.

Вместе с тем, как пояснили в полиции, за неубранные сосульки и снежные глыбы несет ответственность балансодержатель. Это может быть ЖЭК, общество совладельцев многоквартирных домов, кооперативы или обслуживающая компания.

Если несчастный случай произошел возле административного здания, необходимо документально установить, кто осуществляет уборку снега.

В любом случае опасная зона должна быть ограждена предупреждающей лентой. Виновным грозят штрафы - вплоть до уголовной ответственности, - пояснили правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня киевлян предупреждали о гололедице. В связи с чем в ГосЧС просили водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, включить габаритные огни или противотуманные фонари, воздержаться от резких маневров, а также не использовать летние шины.

При этом пешеходам рекомендуют быть внимательными на тротуарах, ходить не спеша, а при переходе через дорогу учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в пять раз.