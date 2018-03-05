В аэропорту "Киев" задержали опасного убийцу

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно недавно полученным сведениям, злоумышленника, который был в международном розыске, обнаружили среди пассажиров, которые направлялись на рейс в Тбилиси.

Отмечается, что мужчина находился в розыске по подозрению в совершении убийства. Украинским пограничникам удалось его задержать и передать сотрудникам Национальной полиции, о его задержании проинформировали дежурного Украинского бюро Интерпола в Киеве.

Также в Госпогранслужбе добавили, что с начала 2018 года ее сотрудники реализовали 320 срабатываний Интерпола: 221 - в отношении людей, 20 - в отношении транспортных средств и 79 - относительно паспортных документов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны на заседании обсудили внедрение механизма дополнительного контроля для въезда россиян в Украину.