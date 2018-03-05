Столичная полиция задержала крупного некритичного дилера – ФОТО

По словам правоохранителей, в районе станции метро "Дарница" полицейские задержали 21-летнего киевлянина, который имел при себе килограмм конопли. Он заявил, что наркотики приобрел для личного употребления через социальные сети.

В ходе расследования сотрудникам полиции удалось выйти на организатора продаж наркотических средств. Установлено, что дилер создал в интернете закрытые группы, через которые сбывал наркотические и психотропные вещества.

Как оказалось, организатором торговли является 27-летний киевлянин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Во время проведения санкционированного обыска по месту его проживания полиции изъяла 20 грамм кокаина, 500 грамм МДМА, 200 грамм кетамина, более килограмма марихуаны и галлюциногенный препарат на сумму более трех миллионов гривен.

Также уточняется, что во время обыска в квартире задержанного был обнаружен пистолет и боеприпасы к нему.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция Киева задержала шестерых участников преступной группировки, которые продавали наркотики через интернет. Деятельность наркоторговцы проводили в Голосеевском районе столицы, преступники продавали психотропные препараты, в частности - сибутрамин.