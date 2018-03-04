09:41 04.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице произошла кровавая стрельба

Сегодня ночью, четвертого марта около бульвара имени академика Вернадского произошла драка с применением стрелкового оружия. Об этом передает официальный сайт Национальной полиции.

В столице произошла кровавая стрельба

По предварительной информации, между двумя слегка поддатыми мужчина возникла словесная перепалка, которая привела к физическому столкновению обоих. В результате один из дебоширов применил пистолет и ранил соперника в бедро. 

На данный момент пострадавшего с ранениями бедра забрали врачи, он потерял много крови, так как был не в состоянии оказать себе первую медицинскую помощь на месте. Полиции не удалось отловить стрелка, продолжаются розыскные работы, по свидетельствам пострадавшего удалось воссоздать фоторобот преступника.

По данному инциденту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство, мужчине грозит несколько лет лишения свободы за намеренное нанесение телесных повреждений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники уголовного розыска полиции города Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта возле станции метро Берестейска.


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