В Киеве иностранцы угоняли элитные авто - ФОТО, ВИДЕО

Как рассказали столичные правоохранители, работа над установлением всех участников группировки длилась несколько месяцев. В этот раз нарушители-иностранцы похитили внедорожник Range Rover.

Вместе с тем сотрудники полиции установили, что гараж иностранцы арендовали без официальных документов за 1,5 тыс. грн в месяц.

"Авто отогнали в гараж, расположенный в нескольких кварталах от места преступления (ул. Механизаторов), пересели в свое авто и хотели уезжать, но их задержали сотрудники уголовного розыска", - гласит сообщение.

Вообщем-то, трех граждан другого государства, 1971, 1979 и 1983 рождения, задержали. Самого старшего из них в 2016 году уже задерживали в группе похитителей элитных автомобилей. По решению суда он отбыл наказание в виде одного года тюремного заключения.

При этом начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко отметил, что два его сообщника с временными видами на жительство пересекли границу Украины в апреле этого года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве у известной украинской модели, певицы, телеведущей и актрисы Дарьи Астафьевой угнали автомобиль марки Mercedes.