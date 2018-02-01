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На столичном Броварском проспекте - авария, образовалась пробка

В Киеве в четверг утром, 1 февраля, возле станции метро "Черниговская" столкнулись несколько автомобилей.

На столичном Броварском проспекте - авария, образовалась пробка

В результате столкновения автомобили раскидало по трассе на несколько десятков метров. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Броварском проспекте.

По предварительной информации тут столкнулись легковой автомобиль "Opel" и микроавтобус "Alfa Romeo". Водитель "Opel" оказался зажатым в автомобиле и его пришлось вырезать при помощи спецоборудования.

На самом Броварском проспекте на данный момент наблюдается пробка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, возле станции метро " Университет" образовалась большая пробка из-за серьезного ДТП с опрокидыванием автомобиля. Тут столкнулись два автомобиля. Удар был такой силы, что одну отбросило на забор и она стала на крышу.

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