На столичном Броварском проспекте - авария, образовалась пробка

В результате столкновения автомобили раскидало по трассе на несколько десятков метров. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Броварском проспекте.

По предварительной информации тут столкнулись легковой автомобиль "Opel" и микроавтобус "Alfa Romeo". Водитель "Opel" оказался зажатым в автомобиле и его пришлось вырезать при помощи спецоборудования.

На самом Броварском проспекте на данный момент наблюдается пробка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, возле станции метро " Университет" образовалась большая пробка из-за серьезного ДТП с опрокидыванием автомобиля. Тут столкнулись два автомобиля. Удар был такой силы, что одну отбросило на забор и она стала на крышу.