11:41 31.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева перевернулся автомобиль, образовалась большая пробка - ФОТО

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко, возле станции метро "Университет" образовалась большая пробка из-за серьезного ДТП с опрокидыванием автомобиля.

В центре Киева перевернулся автомобиль, образовалась большая пробка - ФОТО

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице фейсбуке.

Отмечается, что столкнулись два автомобиля. Удар был такой силы, что одну отбросило на забор и она стала на крышу.

Сейчас, на месте аварии работают врачи скорой помощи и полицейские, в следствии чего движение транспорта на данном участке затруднено.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов врезался в иномарку. В результате аварии водителя Renaul в серьезными травмами увезли в больницу. При этом судья попытался сбежать с места происшествия, но люди не дали ему уехать.

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