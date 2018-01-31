В центре Киева перевернулся автомобиль, образовалась большая пробка - ФОТО

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице фейсбуке.

Отмечается, что столкнулись два автомобиля. Удар был такой силы, что одну отбросило на забор и она стала на крышу.

Сейчас, на месте аварии работают врачи скорой помощи и полицейские, в следствии чего движение транспорта на данном участке затруднено.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов врезался в иномарку. В результате аварии водителя Renaul в серьезными травмами увезли в больницу. При этом судья попытался сбежать с места происшествия, но люди не дали ему уехать.