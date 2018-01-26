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В Киеве троллейбус переломился пополам - ФОТО

В Киеве в пятницу утром, 26 января, во время движения сломался троллейбус

В Киеве троллейбус переломился пополам - ФОТО

Машина буквально переломился пополам прямо на ходу. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел на улице Полярной на Минском массиве. Двухсекционный троллейбус-гармошка №32, который следовал в сторону площади Шевченка, по не известной пока причине развалился на две части.

Всех пассажиров транспорта благополучно эвакуировали. Сейчас полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице в среду вечером, 24 января, нетрезвый водитель устроил аварию. К счастью, никто во время дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел на пересечении улиц Дегтяревская и Оранжерейная.

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