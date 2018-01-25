22:32 25.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве продолжает расти количество зараженных инфекцией ВИЧ

Общее число ВИЧ-инфицированных в украинской столице составляет 13 тыс человек. Об этом передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В Киеве продолжает расти количество зараженных инфекцией ВИЧ

На сегодняшний день из общего количества зараженных выделяется 324 ребенка, из них 55 с крайней стадией заражения. В течение 2017 в Киеве обследовано на ВИЧ 257 тыс человек. Более 1562 людям диагноз констатировали впервые в жизни, около восьми тыс человек проходят лечение за государственный счет. Большинство ВИЧ-инцицированных, а это 68 процентов, получили заражение в ходе полового акта.

Самые высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции регистрировались в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областях. Киев и Киевская область в этом году также попала в список лидеров. 

Сейчас в Украине 238 тысячи ВИЧ-инфицированных всех возрастных категорий. Из них 80 процентов получают антиретровирусную терапию. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине за декабрь гриппом заболели 193 тысячи человек.

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