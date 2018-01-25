В Киеве продолжает расти количество зараженных инфекцией ВИЧ

На сегодняшний день из общего количества зараженных выделяется 324 ребенка, из них 55 с крайней стадией заражения. В течение 2017 в Киеве обследовано на ВИЧ 257 тыс человек. Более 1562 людям диагноз констатировали впервые в жизни, около восьми тыс человек проходят лечение за государственный счет. Большинство ВИЧ-инцицированных, а это 68 процентов, получили заражение в ходе полового акта.

Самые высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции регистрировались в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областях. Киев и Киевская область в этом году также попала в список лидеров.

Сейчас в Украине 238 тысячи ВИЧ-инфицированных всех возрастных категорий. Из них 80 процентов получают антиретровирусную терапию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине за декабрь гриппом заболели 193 тысячи человек.