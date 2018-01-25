15:29 25.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные правоохранители прикрывали грабежи ОПГ на вокзале

В Киеве задержали правоохранителей, которые прикрывали грабежи организованной преступной группировки на столичном вокзале. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Столичные правоохранители прикрывали грабежи ОПГ на вокзале

Как отметили в ведомстве, для их задержания долго разрабатывалась тщательная подготовка спецоперации прокуратуры города Киева и Департамента внутренней безопасности.

Группу правоохранителей возглавлял начальник сектора уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, который привлек к совершению преступлений по меньшей мере пять оперативных полиции.

В данное время, семи членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.

В рамках дела правоохранители провели более 35 обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и в служебных помещениях должностных лиц Нацполиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Голосеевском районе столицы злоумышленники совершили разбойное нападение на квартиру академика НАН. Из квартиры в итоге украли около 15 миллионов гривен.

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