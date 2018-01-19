В ближайшие дни синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

Так, по оценке метеорологов в эти дни в Киеве ожидается облачная погода, небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса мороза.

Водителям рекомендуют придерживаться правил дорожного движения. А именно соблюдать скоростной режим и дистанцию, включить габаритные огни или противотуманные фонари, не использовать автотранспорт с летними шинами.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", городские власти Николаева сняли ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования. Любые скоростные ограничения движения с автомобилей и грузового транспорта временно сняты.