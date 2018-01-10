Пьяные пешеходы спровоцировали в Киеве масштабное ДТП

В результате инцидента, к счастью, никто серьезно не пострадал. Как сообщает очевидцы вчера вечером на Харьковском шоссе столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус.

При этом причиной дорожно-транспортного происшествия стали нетрезвые пешеходы. Аварию, по словам водителя Skoda, спровоцировали трое мужчин, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Из-за этого он вынужден был резко затормозить после чего в него врезался Mega City, Hyundai Accent, а затем и рейсовый автобус Toyota.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице во вторник вечером. 9 января, легковой автомобиль сбил мужчину и женщину. В результате аварии пожилая пара попала в больницу. Как сообщаю очевидцы, инцидент произошел на улице Генерала Наумова.