В столице злоумышленники прятали наркотики в конфетах

Прятали наркотики в конфетах, а отсылали - по почте. Такие данные распространила пресс-служба прокуратуры Киева. Согласно данным – в столице был разоблачен 39-летний зломышленник, который с сообщниками наладил сбыт по почте наркотических средств. Прятали вещества в конфетах.

Во время спецоперации было установлено, что ранее судимый житель Киевской области организовал целую преступную схему распространения каннабиса, а также психотропного амфетамина. Мужчина договорился о поставках путем пересылки через почтовые отделения каннабиса и амфетамина с жителями другой области и с фермером, который незаконно выращивал коноплю.

Как сообщал УРА-Информ, торговец наркотиками задержан в Запорожье.