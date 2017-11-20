14:26 20.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице злоумышленники прятали наркотики в конфетах

В столице недавно разоблачили организатора и участников группировки, которые торговали наркотиками.

В столице злоумышленники прятали наркотики в конфетах

Прятали наркотики в конфетах, а отсылали - по почте. Такие данные распространила пресс-служба прокуратуры Киева. Согласно данным – в столице был разоблачен 39-летний зломышленник, который с сообщниками наладил сбыт по почте наркотических средств. Прятали вещества в конфетах.

Во время спецоперации было установлено, что ранее судимый житель Киевской области организовал целую преступную схему распространения каннабиса, а также психотропного амфетамина. Мужчина договорился о поставках путем пересылки через почтовые отделения каннабиса и амфетамина с жителями другой области и с фермером, который незаконно выращивал коноплю.

Как сообщал УРА-Информ, торговец наркотиками задержан в Запорожье.


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